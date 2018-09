Nardini supporta don Biancalani: "Ci troverete in tanti al suo fianco, non vincerete mai"

"La comunità di Vicofaro, grazie all'impegno di Don Massimo Biancalani, è un presidio di civiltà e solidarietà. Da mesi Don Massimo è continuamente sotto attacco per la sua scelta di accoglienza. Forza Nuova ha appeso questo squallido striscione nel Valdarno, dove il parroco ha partecipato ad un dibattito organizzato da Liberi e Uguali Valdarno Inferiore. L'ennesimo episodio che ci ricorda il pericoloso clima che la destra peggiore alimenta nel nostro Paese, soffiando sul vento dell'intolleranza e del razzismo. Fatevene una ragione: non vincerete mai. Ci troverete sempre, in tante e tanti, a fianco di Don Biancalani e di tutti coloro i quali ci rendono orgogliosi della nostra Toscana, terra accogliente e solidale. Combatteremo sempre qualsiasi forma di discriminazione." Così la Consigliera Regionale PD Alessandra Nardini commenta su Facebook lo striscione di Forza Nuova contro Don Massimo Biancalani.

