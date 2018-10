Coppa Toscana, Abc conquista il pass per la finalissima

ABC CASTELFIORENTINO – NUOVO BASKET ALTOPASCIO 93-87 dts

Parziali: 25-24; 42-39 (17-14); 67-62 (25-24); 85-85 (18-23), 93-87 (8-2)

Abc Castelfiorentino: Zani 9, Flotta 1, Terrosi 18, Verdiani 15, Delli Carri 6, Tozzi 13, Daly 7, Ticciati 2, Cantini 3, Calamassi ne, Belli 20. All. Betti. Ass. Manetti, Lazzeretti.

Nuovo Basket Altopascio: Lombardi, Orsini 7, Canciello, Baroncelli 18, Cappa 16, Bonari 11, Pantosti 6, Bini 2, Meucci 22, Lazzeri 8, Poggetti, De Falco 18. All. Novelli. Ass. Giuntoli, Andreini.

Arbitri: Marinaro di Cascina, Sgherri di Livorno

L’Abc Castelfiorentino di coach Paolo Betti fa valere il fattore campo e batte la corazzata del Nuovo Basket Altopascio per 93-87 conquistando così il pass per le finalissime di Coppa Toscana che si giocheranno il 5 e 6 gennaio 2019 (sede ancora da definire). Alla Final Four i gialloblu dovranno vedersela contro Pino Dragons, Valdisieve e Sba Arezzo che si sono imposte rispettvamente su Agliana, Pielle Livorno e Meloria Livorno.

La truppa castellana conquista così il traguardo finale dopo un match combattuto e deciso soltanto nell’ultimo giro di lancette dei cinque minuti supplementari: di fronte ad un quitetto che si presenta ai nastri di partenza della C Gold come uno tra i più accreditati, trattandosi dei vari Orsini, Meucci, De Falco, Cappa, Baroncelli, i gialloblu hanno dato vita ad un’altra prova di forza e carattere, riuscendo a mantere nervi saldi e sangue freddo anche quando l’inerzia sembrava pericolosamente passare in mano agli avversari.

Un’Abc che può festeggiare dunque il primo traguardo stagionale e prepararsi così sulla scia dell’entusiasmo all’atteso debutto di domenica contro Agliana, quando i due punti inizieranno davvero a pesare.

Dopo il 4-0 iniziale gialloblu arriva puntuale il contro break di Altopascio che piazza un deciso 0-8 ribaltando completamente il punteggio. La tripla di Verdiani riporta i gialloblu sulla retta via e Zani firma il nuovo +4 al 5′ (14-10). De Falco avvicina i suoi (21-20) e la frazione si chiude sul 25-24.

Tozzi inaugura il secondo quarto con il 2+1 che vale il nuovo +4 Abc (28-24), ma prima De Falco, poi Cappa, riportano l’inerzia in favore dei rosablu (28-29 al 13′). Belli dall’arco infila il contro sorpasso castellano (33-29), seguito da capitan Delli Carri che dalla lunetta centra il +8 (40-32). Lazzeri non ci sta e risponde per gli ospiti (40-35) finchè si va tutti al riposo lungo sul 42-39.

Rientro fulminante per i gialloblu: 8-0 e doppia cifra di vantaggio in un amen (50-39). Il primo canestro di Altopascio arriva dopo tre minuti di gioco e porta la firma di Meucci (50-41), ed è il solito Meucci che al 25′ dà il via alla risalita ospite infilando il -5 (56-51), seguito poi da Pantosti dalla lunghissima distanza (58-56). Sponda Abc ci pensa Daly a rispondere dall’arco (61-56), ma Cappa e Baroncelli fanno la voce grossa (61-60), finchè è ancora il giovane Daly sulla sirena a chiudere la frazione sul +5 Abc (67-62).

Il quarto periodo si apre con Cappa che accorcia le distanze (67-65), ma Cantini non ci sta e infila il nuovo +5 gialloblu (70-65). Altopascio tenta la carta della zona, l’Abc fa fatica a trovare la via del canestro e Baroncelli ne approfitta con la mano caldissima dalla lunga distanza: 74-74 al 35′. Orsini firma il sorpasso rosablu (74-76) e per l’Abc è tutto da rifare. E’ ancora Baroncelli che prova a chiudere i giochi quando parte l’ultimo giro di lancette (82-85), ma Terrosi dalla lunetta è letale: 85-85, si va all’overtime.

Negli ultimi cinque minuti, complici forse la stanchezza e l’adrenalina, si sbaglia tantissimo sia dall’una che dall’altra parte, tanto che al 44′ il tabellone segna 88-87. Poi il fallo su Terrosi manda di nuovo in lunetta l’esterno gialloblu che fa 2/2 quando mancano 17” allo scadere: 90-87. Sul possesso rosablu il recupero difensivo dell’Abc porta De Falco al fallo+espulsione e, quando mancano ormai 9” alla sirena, il solito Terrosi dalla lunetta fa partire i titoli di coda. E l’Abc vola alla Final Four.

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket