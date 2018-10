Florence Queer Festival, al via la XVI edizione

Prende il via martedì 2 ottobre, al cinema La Compagnia di Firenze, la sedicesima edizione del Florence Queer Festival, diretto da Bruno Casini e Roberta Vannucci, organizzato dall’associazione Ireos - Centro Servizi Autogestiti per la Comunità Queer di Firenze, in collaborazione con Arcilesbica Firenze e Music Pool, con il contributo della Regione Toscana.

Il programma del festival, che propone cinema, libri, musica, performance e incontri a tematica Lgbti, inizia alle ore 17.00,con un evento realizzato in collaborazione con il Festival dei Diritti del Comune di Firenze, ad ingresso gratuito. Alla presenza dell’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Firenze, Sara Funaro, si terrà la proiezione del film Rafiki di Wanuri Kahiu, primo film keniota a raggiungere il festival di Cannes (in selezione per Un Certain Régard), storia di un'amicizia che diventa amore, in un paese dove si è ancora costretti a scegliere tra l'affermazione della propria identità e l'incolumità personale. Una prima serata con musica dal vivo, grazie alla presenza della cantautrice fiorentina Letizia Fuochi, che omaggerà Chavela Vargas, celebrità messicana degli anni Sessanta, a cui il Festival aveva dedicato un film lo scorso anno.

Alle 21.00 proiezione della prima italiana di 1985, del regista statunitense Yen Tan, uno dei titoli con cui il FQF ricorda il suo impegno alla prevenzione dell’Hiv.

Ispirato al pluripremiato cortometraggio omonimo, diretto da Yen Tan, il film racconta la storia di Adrian (Cory Michael Smith, “Gotham”), un giovane uomo che non ha ancora fatto coming out e che ritorna nella sua città del Texas per trascorrere il Natale con la famiglia, proprio nel momento in cui si diffonde la notizie delle prima ondata di epidemia dell’AIDS.

Lasciatosi alle spalle una brutta tragedia che ha vissuto a New York, dove lavorava come pubblicitario, Adrian tenta di riavvicinarsi al fratello (Aidan Langford) e ad una amica d'infanzia (Jamie Chung), mentre si tormenta sulla necessità di far capire ai propri genitori (Virginia Madsen e Michael Chiklis), due cattolici praticanti, chi è veramente. Il film sarà preceduto dalla proiezione del corto, muto, dello spagnolo Herminio Cardel, Fugaz.

Alla prima giornata del Fqf ci sarà inoltre l'inaugurazione delle due mostre, ad ingresso gratuito, entrambe al Cinema La Compagnia: Viva la Libbbertà (2-7 ottobre, Cinema La Compagnia e dal 9 ottobre al 10 novembre a Ireos, via dei Serragli 1) con le foto di Pia Ranzato, ricucite assieme dal suo archivio personale, immagini dei suoi amori che attestano la sua libertà nei sentimenti, al di fuori degli schemi sociali; e Una rivoluzione da sfogliare. Pagine di editoria periodica LGBTQ+ (2 – 7 ottobre cinema La Compagnia) a cura di Luca Locati Luciani, dedicata a Robi Rapp, e realizzata in collaborazione con "Handkerchief Magazine" e Alessio Ponzo.

Fonte: Fondazione Sistema Toscana

