Palio di San Michele, trionfo azzurro nelle sfilate. Ai Verdi la sfida con i ciuchi

Carmignano si tinge di celeste per l'edizione 2018 della festa di San Michele. È infatti il rione Celeste – rione dell'Arcangelo a portare a casa la vittoria per le sfilate del teatro in strada. A trionfare nel Palio dei ciuchi è stato invece il rione Verde. I vincitori sono stati proclamati questa sera, domenica 30 settembre, in piazza Vittorio Emanuele II, al termine della terza giornata della manifestazione.

Il risultato del rione Celeste grazie a “Solo se avrai coraggio”, rappresentazione che mette in scena la storia di Silvana Calò, bambina ebrea in fuga da Firenze che, nel 1943, insieme alla mamma Anna e alla sorella Mirella, fu ospitata e nascosta da una donna di Carmignano. Attraverso un dialogo con le sue emozioni – Paura, Speranza e Coraggio – la piccola protagonista ritrova la fiducia nel domani. La sfilata, con la regia di Carolina Fanelli, è dedicata alla memoria di Cecilia Mazzanti.

«Questa per noi è la vittoria più bella e importante degli ultimi anni al San Michele – commenta il caporione dei celesti Giovanni Nunziati –. Viene dal profondo del nostro cuore e ci ha visti tutti uniti, anziani e giovani. Veniamo da anni difficili e ultimamente abbiamo fatto dei cambiamenti all'interno del rione (come quello di puntare maggiormente sulla recitazione), ma rimanendo sempre compatti. Siamo un grande gruppo, che ha risorse infinite tra i suoi rionali, e siamo felicissimi di questa vittoria, ottenuta inoltre con tanti punti di distacco».

I celesti – che non vincevano dal 2014 – si aggiudicano infatti il trofeo raffigurante San Michele (offerto dall'Antica Osteria dei Mercanti) con 62 punti totali, assegnati dalla giuria nella tre giorni del San Michele. Secondo il rione Bianco, con 46 punti, che ha portato in piazza “Silenziosamente”, per la regia di Simone Spinelli, la storia di Maria Lorena Piccini, per tutti Mariuccia, carmignanese affetta dal morbo di Alzheimer che ripercorre la sua vita tra ricordi e memoria che si cancella. In terza posizione, con 32 punti si è piazzato il rione Verde, con “Non si sa come” firmato dal regista Riccardo Giannini: racconto, tra metateatro e ironia, della festa di San Michele dal punto di vista del rione, prendendo spunto dalla propria storia, tra crisi e rinascita, grazie all'arrivo di un nuovo regista. Quarto con 25 punti il rione Giallo, con “Giro. Giro. Tondo”, diretto dal regista Matteo Cecchini: quattro storie di vita si intrecciano – un operaio licenziato, una donna in cerca di amore, una bambina bloccata in un luogo “celeste” e un parroco sfortunato – e tutte hanno bisogno dell’aiuto della Battistina, la “maga” di Carmignano.

«Anche quest'anno il San Michele ci ha fatto sognare con le sue storie e si è confermato uno spettacolo di alto livello – commenta la presidente del Comitato organizzatore Silvia Borsi –. Anche i giurati sono rimasti a bocca aperta, non si aspettavano un spettacolo così. Il vincitore di ogni edizione è uno solo, ma tutti i rioni meritano un grandissimo applauso e l'ammirazione di tutti per la qualità artistica delle performance che portano in piazza e per l'impegno e la passione che dedicano a questa festa tutto l'anno».

La giuria dei 15 esperti per il teatro in strada dell'edizione 2018 era composta da: la fotografa Laura Menesini, il regista Giacomo Verde, l'attrice Donatella Bendinelli, l'insegnante di recitazione Antonio Branchi, la costumista Chiara Licheri, il fotografo Paolo Caivano, l'insegnante di storia Alessandra D'Aietti, la professoressa di storia Cristiana Querci, l'attore Francesco Nutini, la giornalista Cristiana Bedei, l'architetto Patrizia Pisaniello, la professoressa di storia e storia del teatro Alessandra Remoli, l'attore Andrea Faver, l'insegnante di recitazione e scenografo Franco Farina e la professoressa di storia del costume Bruna Niccoli. «Rappresentazione di alto livello tecnico, emozionante e di grande coinvolgimento – recita uno dei giudizi espressi dai giurati sulla sfilata del rione Celeste –. Tutti gli aspetti sono stati curati nei minimi dettagli: dalla coreografia alle musiche, dalla recitazione ai costumi. Complimenti alla regia».

Ad aggiudicarsi il Palio dei ciuchi è stato invece, dicevamo, il rione Verde, con gli 11 punti totalizzati nelle 3 gare dal fantino Loriano Bargagli, che ha tagliato per primo il traguardo sia sabato che domenica (secondo nella gara di venerdì). Secondo il rione Celeste, con gli 8 punti conquistati dal fantino Aurelio Nencini, seguito in terza posizione da Lorenzo Cappellini del rione Giallo, con 6 punti. Quarto il rione Bianco, a quota 4 punti, con il fantino Francesco Risaliti.

«In questi tre giorni Carmignano ha dimostrato, ancora una volta, di saper raccontare in maniera sapiente la sua storia e, attraverso di essa, riuscire a parlare al mondo di temi universali – afferma il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti –. Grazie dunque al Comitato organizzatore, che ogni anno rende possibile a tutti noi godere di questa festa, che porta alto il nome di Carmignano in tutta la Toscana ed oltre, e ai rioni, senza i quali il San Michele non esisterebbe».

Estratti anche i biglietti vincenti della lotteria del San Michele 2018: il primo premio va al numero 433, il secondo al 917 e il terzo al numero 380.

Fonte: Palio di San Michele di Carmignano

