PD, a Siena si costituisce il comitato per Nicola Zingaretti

Anche a Siena si costituisce la “piazza”, ossia il comitato di sostegno a Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e primo leader politico ad aver avanzato la propria candidatura a segretario del Pd, in attesa di conoscere la data del congresso nazionale.

Il 13 e 14 ottobre è in programma a Roma #piazzagrande, l’evento di lancio della campagna, al quale ci si può già iscrivere attraverso il sito piazzagrande.nicolazingaretti.it. Sul sito ci sono indicazioni su come diventare “volontario digitale” o promuovere la nascita di un comitato territoriale. Dopo la riuscita manifestazione nazionale PD di Roma del 30 settembre e la contemporanea manifestazione di Milano contro il razzismo, è più facile ritrovare la voglia di riorganizzarsi dopo la sconfitta delle elezioni politiche ed amministrative. Dalla base emerge un forte richiamo all'unità ed alla ripresa dell'iniziativa politica. Come ha detto Zingaretti, "possiamo continuare a lamentarci, dividerci, isolarci fino alla disillusione e all’irrilevanza, oppure possiamo decidere di guardare all’avvenire come al territorio della speranza, della solidarietà, delle opportunità per tutti".

L'attuale governo sta cercando di ingannare gli italiani con promesse azzardate e di difficile realizzazione, basate sui condoni e sull'assistenzialismo, utilizzando una propaganda gonfia di odio e di rancore. Così facendo, per il nostro Paese dietro l'angolo non c'è la rinascita ma il declino. L'incontro costitutivo di "Piazza Grande" anche a Siena ci sarà lunedì 8 ottobre alle ore 18.30 presso il Circolo Arci di Fontebecci.

Per contatti ed informazioni, si può scrivere all'indirizzo zingarettiasiena@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena