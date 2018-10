Stazione Sperimentale Pelli, bilancio da Lineapelle: "A fianco delle imprese"

Promozione del Piano Strategico 2018-2020; presentazione delle attività del Politecnico del Cuoio, delle borse di studio e dei servizi alle imprese; firma del Protocollo di Intesa con Assomac. Si chiude con un bilancio positivo la partecipazione della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti a Lineapelle 2018.

“La Stazione Sperimentale Pelli vuole essere sempre più al fianco delle imprese, e punta a farlo rimodernando i propri laboratori, finalizzati anche alla certificazione Accredia ISO 17025”, evidenzia il presidente, Graziano Balducci. “Con il trasferimento nella nuova sede, nel Comprensorio Olivetti, metteremo a disposizione di ricercatori e imprenditori laboratori perfettamente attrezzati e all’avanguardia”.

Ha suscitato l’attenzione dei visitatori l’Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 8 borse di studio, per un importo di 18 mila euro annui. Possono partecipare tutti coloro che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che siano in possesso di specifici titoli di studio e requisiti. “L'iniziativa rafforza il ruolo del Politecnico del Cuoio che intende rilanciare la qualità del capitale umano e consolidare le competenze tecniche nella filiera della moda e della produzione conciaria”, ha commentato il Consigliere scientifico SSIP, Luigi Nicolais, presente alla fiera internazionale. “La volontà della Stazione è rafforzare le competenze scientifiche e partecipare alla valorizzazione di giovani ricercatori di talento”.

Presente nel Padiglione 11, il team di tecnici e ricercatori della Stazione Sperimentale Pelli ha illustrato le attività in corso del Politecnico del Cuoio, in particolare la prima edizione del corso ITS “Tecnico superiore esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli e dei nuovi materiali”, organizzato a Solofra tramite la Fondazione ITS Moda Campania; e della seconda edizione del corso ITS “Green Leather Manager”, organizzato ad Arzignano tramite la Fondazione ITS Cosmo. I percorsi di formazione, rivolti a diplomati della scuola media secondaria di secondo grado, permetteranno di trovare collocazione presso aziende del comparto conciario.

Presentato inoltre il piano per la diffusione e la valorizzazione scientifica 2018, che consiste in una serie di workshop in programma nei prossimi mesi (ottobre-dicembre) nei Distretti Industriali di Arzignano, Santa Croce sull’Arno e Solofra.

Infine, nel corso di Lineapelle 2018 la SSIP e ASSOMAC, Associazione nazionale costruttori tecnologie per calzature, pelletteria e conceria, hanno siglato un Protocollo di Intesa finalizzato a promuovere la collaborazione per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali. I progetti di comune interesse riguardano l’applicazione e sperimentazione delle innovazioni meccatroniche nel quadro generale di Industria 4.0 e lo sviluppo di processi applicativi orientati al contenimento del consumo di risorse nel processo di lavorazione della pelle e tracciabilità di processo.

Fonte: Ufficio stampa

