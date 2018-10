Confesercenti incontrano il sindaco Parrella: "Importante collaborazione per promuovere il paese"

Un tessuto commerciale vivace e molto attivo grazie ad una stretta collaborazione tra imprenditori e amministrazione comunale. Questo il quadro che è emerso dall’incontro tra il sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella, il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli, il coordinatore Valdera e Valdicecina dell’associazione Claudio Del Sarto, la presidente del Centro commerciale naturale Collina Toscana Simona Valori ed il vicepresidente Giovanni Ferraioli. Tra gli argomenti trattati le iniziative messe in campo dai commercianti per la promozione del borgo. “Al sindaco Parrella abbiamo illustrato le iniziative che, attraverso il Centro commerciale naturale, stiamo mettendo in campo per la promozione del territorio – ha detto Simone Romoli -. Sicuramente ci sarà la seconda edizione del “carnevale dei cani” dopo il successo e l’originalità dell’iniziativa dell’inverno scorso. Poi abbiamo annunciato il progetto del Ccn di una prossima iniziativa conviviale all’interno del centro storico”. Centro commerciale naturale molto attivo come spiega la sua presidente Simona Valori. “Con l’amministrazione comunale abbiamo instaurato un importante rapporto di collaborazione per la promozione del paese e del suo tessuto commerciale. Ultima iniziativa in ordine di tempo quella di “Bimbiborgo” che ha trasformato Santa Maria a Monte in una realtà a misura dei più piccoli”. Confesercenti ha poi affrontato con il sindaco la questione dei bandi per incentivare il rilancio del borgo. “Un progetto che abbiamo subito sostenuto – dice ancora Romoli – e che sta dando i suoi frutti anche sotto l’aspetto commerciale. Stanno ritornando infatti attività non legate al food, segno di una ritrovata vitalità del territorio. Per questo non solo sosterremo i bandi comunali ma saremo noi in prima persona a presentare una nostra proposta all’amministrazione a favore delle nuove imprese”. Infine il turismo. Conclude il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord. “Dobbiamo studiare forme per promuovere ancora di più il borgo, magari con collegamenti con le strutture ricettive. Le potenzialità ci sono, siamo disponibili a metterci a disposizione del Comune per le nostre competenze”. Il sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella a seguito dell’incontro con la rappresentanza Confesercenti ha dichiarato che ‘’da parte nostra sono ben accette tutte le forme di collaborazione che possono dare maggiori opportunità al progetto SMAM il borgo che vorrei. L’apprezzamento da parte di Confesercenti Toscana Nord per il lavoro svolto da parte dell’amministrazione e dai commercianti ci rende ancora più contenti e valutaremo con attenzione qualsiasi altra proposta che possa essere utile per proseguire nel rilancio dei borghi e dei centri storici’’.

Fonte: Confesercenti Pisa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte