La biciclettata della pace di Sesto Fiorentino incontra la marcia Perugia-Assisi

A Sesto Fiorentino torna l’appuntamento con la biciclettata della pace. Il “Giro, giro, Sesto… Mondo!” in programma per sabato prossimo 6 ottobre, riprendendo una tradizione iniziata intorno alla metà degli anni ’90, è una pedalata indirizzata in particolare ai bambini e alle famiglie che si svilupperà per le strade di tutti i giorni: un piccolo “giro” con ritrovo, partenza e arrivo dalla centralissima Piazza 4 novembre dalle ore 15,00. A guidarlo il ciclo-ambasciatore della Toscana Marco Banchelli in collaborazione con FIAB e Comune di Sesto Fiorentino.

Nella presentazione di questa mattina presso l’Auditorium della Scuola Balducci, lo stesso Banchelli ha spiegato che per partecipare non è richiesta alcuna quota ma un messaggio, individuale o di gruppo (famiglia, scolastico, associazione) dedicato alla Pace. Messaggi che proseguiranno poi il loro cammino il giorno seguente, nella Marcia della Pace più tradizionale d’Italia: la Perugia-Assisi. Dove Marco Banchelli, sarà presente, sulle “orme” di Gino Bartali, insieme al gruppo che partirà da Sesto Fiorentino organizzato a conclusione delle varie iniziative della seconda edizione di “Sesto Mondo”.

La pedalata sarà anche l’occasione per ricordare un altro grande della bicicletta: Alfredo Martini. Tra l’altro, alcune copie del libro “La leggenda di Alfredo Martini. Da 90 anni in sella. Da Bartali, Coppi e Magni a CT della nazionale” di Franco Calamai, gentilmente concessi da Edit-Vallardi, verranno sorteggiati tra gli autori dei messaggi ricevuti per l’iscrizione. Intanto, la prima copia è stata consegnata dal ciclo-ambasciatore Banchelli a Rita Carraresi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n°3 che ha ospitato la presentazione.

----------------------------

Ristoro a cura della Sezione Soci Unicoop di Sesto Fiorentino-Calenzano

Sabato 6 ottobre: Piazza 4 novembre

- ore 15,00: ritrovo e iscrizioni, da effettuarsi consegnando o compilando

un “messaggio di Pace” individuale o di gruppo

(famiglia, classe scolastica, associazione)

- ore 15,30: PARTENZA (arrivo previsto intorno alle 16,00/16,15)

BICICLETTA “strumento” di PACE

Sulle ORME di Gino BARTALI e con l’affettuoso ricordo di Alfredo MARTINI,

domenica 7 ottobre i “messaggi di Pace” parteciperanno

alla Marcia PERUGIA/ASSISI caricati sulla bicicletta di Marco Banchelli

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino