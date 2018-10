Ottobre 'bibliodiverso' a Certaldo, gli appuntamenti per leggere

La campagna “Ma dove? In biblioteca. Ottobre: un mese nelle biblioteche per una cultura accessibile/dell’accessibilità” promossa dalla Regione Toscana per il mese di Ottobre 2018 riguarderà anche il Comune di Certaldo con cinque letture presso la biblioteca comunale “Bruno Ciari” in via Borgo Garibaldi, 37 - Via Mameli, 9. La partecipazione sarà libera e gratuita.

Questo il programma delle letture:

Mercoledì 10 Ottobre alle ore 17

“Le foglie raccontano storie…”

Ora del Racconto con laboratorio creativo. La diversità narrata attraverso la natura del sottobosco (per bambini dai 4 agli 8 anni).

Sabato 13 Ottobre alle ore 10,30

“Ora non posso”

Incontro per bambini e adulti con l'autrice e pedagogista Cristina Bartoli e l'Illustratrice Celina Elmi. Un albo sull'importanza della lettura ad alta voce in famiglia e il diritto alle storie dei bambini.

Giovedì 18 Ottobre alle ore 16,45

“Circolo dei Giovani Lettori”

Per parlare di libri, degli scrittori che preferisci, scambiare consigli di lettura, conoscere altri giovani lettori (per ragazzi dagli 11 ai 14 anni).

Sabato 20 Ottobre alle ore 10,30

“Giovanni Boccaccio da leggere e colorare”

Incontro con l'autrice Nunzia Morosini per far conoscere ai più piccoli un grande poeta. Lettura animata e laboratorio (per bambini dai 5 ai 9 anni).

Sabato 27 Ottobre alle ore 10,30

“Circolo di lettura LeggerMente”

Riprendono gli incontri del Circolo di Lettura della Bruno Ciari. Libri, autori e molto altro ancora. Incontro libero e gratuito.

Per informazioni, contattare:

tel. 0571661252 oppure 0571661253

email: biblioteca@comune.certaldo.fi.it

