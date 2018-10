Pd Toscana, Bambagioni: "Voto a Fabiani occasione per far uscire partito dalle secche"

“Partecipare alle primarie del 14 ottobre significa dare un contributo alla ricostruzione del Pd toscano e nazionale per farlo uscire dalle secche in cui è finito dopo la gestione renziana. Non si tratterà solo di scegliere il segretario regionale del partito, ma anche di indicare quale ruolo Renzi e i suoi fedelissimi avranno.

Vista la bassa partecipazione nei circoli le sorti del partito sono nelle mani del popolo democratico o ex democratico: i voti per Valerio Fabiani di chi è stato elettore del Pd salvo poi cambiare perché distante dalle idee e dai metodi dell’ex segretario potranno essere decisivi per invertire la rotta e ridare fiato e forza al partito, in Toscana e in Italia”.

Così Paolo Bambagioni, consigliere regionale del Pd e responsabile di Fronte Dem per la Toscana.

