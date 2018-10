Bus in panne sull'A12 e gita a rischio, scortato dalla polstrada

La polizia stradale di Lucca ha soccorso 23 alunni dell’Istituto Professionale 'Cisita' di La Spezia che, a bordo di un bus, si stavano recando con alcuni insegnanti ad Assisi per le celebrazioni in onore di San Francesco.

E’ accaduto stamane sull’A12, nei pressi di Massa. Il motore ha fatto i capricci perdendo potenza e olio. L’autista ha subito pensato al pericolo che stavano correndo i veicoli che giungevano da dietro, in particolare i motociclisti, con il rischio che potessero ruzzolare a causa dell’asfalto viscido.

Stava per lanciare l’allarme con il telefonino, ma ha tirato un sospiro di sollievo appena ha visto la sagoma di una pattuglia della polstrada che era lì vicino, proprio in quel tratto di strada. I poliziotti si sono immediatamente messi dietro al mezzo utilizzando le bandierine rosse per segnalare il pericolo agli altri veicoli. Il pullman è stato scortato fino a quando si è stato possibile fermarlo in una zona sicura dove tutti insieme hanno atteso l’arrivo di un altro bus, questa volta funzionante, per proseguire la gita in tranquillità.

Fonte: Polstrada Toscana

