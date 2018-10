Da Campi Bisenzio arriva la regina del pattinaggio a rotelle: Giada Cavataio è campionessa del mondo. L'atleta, 24 anni, ha conquistato il mondiale di Mouilleron Le Captif in Francia nella categoria obbligatori Senior. Un successo atteso da tempo: dopo due secondi posti l'atleta campigiana riesce finalmente a conquistare il gradino più alto del podio.

Il complimenti del consigliere Gandola

"Ancora una volta Campi Bisenzio sale sul podio mondiale grazie al talento e alle doti straordinarie di Giada che oggi ha dato un’ulteriore prova di vitalità, di forza di volontà e di grande entusiasmo!" si è espresso così su Facebook Paolo Gandola, Capogruppo di Forza Italia che aggiunge: "Giada è una vera fuoriclasse, quello di oggi è solo l’ennesimo successo sportivo che raggiunge. Per questo ho già provveduto ad invitare la Presidente del Consiglio Comunale a chiedere a Giada Cavataio di partecipare ed intervenire nel corso del prossimo Consiglio Comunale affinché tutta l’assemblea cittadina possa tributarle il giusto riconoscimento per il merito ed il valore sportivo che la nostra giovane concittadina rappresenta in ogni competizione alla quale partecipa.

Giada è la chiara dimostrazione di come con il sudore, il sacrificio e la piena dedizione allo sport, si possano ottenere grandi risultati, sconfiggendo limiti personali e superando tutti gli ostacoli. Un grande risultato che riempie di orgoglio tutta la Città di Campi Bisenzio, conclude Gandola".

