Parte da Castelfiorentino i raduno escursionistico regionale della Fie

Parte da Castelfiorentino,dal presidente regionale toscano della Federazione Italiana Escursionismo F.I.E. Alessio Latini,l'invito a tutti gli escursionisti e amanti delle passeggiate naturalistiche ad unirsi ai 300 escursionisti già iscritti,provenienti da tutta la Toscana soci delle 30 associazioni affiliate alla FIE Toscana,che in questo fine settimana,Venerdi 5 Sabat o6 e in conclusione Domenica 7 ottobre concluderanno il Raduno Escursionistico Regionale Toscana a Castelnuovo Garfagnana,festeggiando tutti insieme,con una serie di stupende escursioni aperte a tutti.

Il programma prevede escursioni alla conoscenza del territorio garfagnino,semplici e gratuite,immerse nello stupendo scenario naturalistico della Garfagnana,incastonata tra il Parco delle Alpi Apuane e il Parco dell'Appennino Tosco Emiliano patrimonio Unesco.

Per la passeggiata conclusiva di Domenica 7 ottobre è prevista la partenza ore 10,oo presso piazza delle Erbe ( Castelnuovo Garfagnana)itinerario storico ambientale sul Sentiero dell'Ariosto che porterà il gruppo partecipanti alla grandiosa Fortezza di Mont'Alfonso,dove di terrà il pranzo conviviale collettivo all'interno della struttura fortificata. La manifestazione ha il patricinio della Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Castelnuovo Garfagnana e vede il coinvolgimento delle Associazioni del territorio, delle strutture recettive e di ristorazione, che per i tre giorni ospiteranno i partecipanti. Per info: gruppo GECO Castelfiorentino Federazione Italiana Escursionismo Alessio latini 339.15 61 203 alessiolatini@fietoscana.it

Alessio Latini

presdiente gruppo GECO Castelfiorentino

e Comitato Regionale Toscana Federazione Italian Escursionismo FIE

