Alla San Giorgio un corso per imparare a lavorare in gruppo

Martedì 9 e mercoledì 10 ottobre alle ore 17 nella sala corsi della Biblioteca San Giorgio si svolgerà “Team Working e Public Speaking: istruzioni per l’uso”, il corso tenuto da Olivia Cialdi, psicologa clinica e psicoterapeuta, esperta in comunicazione e Team Building, Presidente APPT (Associazione Psicologi Psicoterapeuti Toscana).

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail indicando il proprio nome, cognome e numero tessera all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 20 richieste.

Lavorare in gruppo e dover giungere insieme e velocemente ad un obiettivo prefissato è una delle modalità sicuramente più intense di lavoro, ma non per tutti il lavoro in team è una pratica che si può affrontare con naturalezza. Le difficoltà relazionali, il timore di non riuscire a far valere le proprie abilità in mezzo agli altri, la timidezza, la paura del giudizio altrui sono tutti elementi che possono rendere l’esperienza difficoltosa se non addirittura traumatica. Come si lavora in gruppo? Come ci si presenta e supera questa paura del confronto? Il corso, suddiviso in due incontri, ha l'obiettivo di dare gli strumenti per imparare a stare in gruppo e scoprire che in realtà ognuno possiede le risorse per farlo in modo piacevole e proficuo.

