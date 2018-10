Congresso Pd Toscana, candidati pisani a sostegno di Valerio Fabiani

Dopo il risultato a sorpresa nel voto dei Circoli, che in provincia di Pisa ha visto la sua mozione in sostanziale parità con quella di Simona Bonafé, Valerio Fabiani lancia la seconda fase della sua campagna, con la prospettiva di un ulteriore recupero che possa portarlo ad essere eletto Segretario regionale. Una partita aperta, tutta da giocare insomma.

Fra le personalità in evidenza nella lista, composta in maggioranza da trentenni e quarantenni, la Consigliera Regionale e Presidente dei Giovani Democratici della Toscana, Alessandra Nardini, e due figure di spicco del mondo associativo e sindacale come Emiliano Manfredonia e Paolo Graziani. Completano il quadro numerosi amministratori e dirigenti del Partito, fra cui i Ssindaci Millozzi, Terreni, Toti e Cerri, la vice sindaca di Montopoli Linda Vanni , la capogruppo di San Giuliano Terme Roberta Paolicchi, quella di Vecchiano Sara Giannotti e gli ex Assessori pisani Zambito e Ferrante.