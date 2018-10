Elezioni Firenze, Stella (FI) fa quadrato sul centrodestra: "Sviluppo dell'aeroporto inderogabile"

"L'avvicinarsi delle elezioni amministrative ci impone un salto di qualità nel ragionamento politico. Sappiamo benissimo che la conquista di Firenze è a portata di mano: il centro-destra potrà vincere solo se unito, le esperienze dei comuni vinti in Toscana in questi ultimi tre anni sono lì a dimostrarlo. Per questo la nostra priorità sarà sempre quella di trovare dei punti di convergenza con gli alleati della coalizione". Lo dichiara il coordinatore di Forza Italia Firenze, Marco Stella, al termine del coordinamento fiorentino del partito.

"Il tema delle Infrastrutture per Firenze è un tema essenziale e prioritario - prosegue Stella -. Lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano, che comprende gli scali di Firenze e Pisa, è una priorità inderogabile, e questo lo sanno bene anche gli amici della Lega. Sviluppare l'aeroporto di Peretola significa far volare da e per Firenze nuovi turisti e consentire ai nostri imprenditori di battere nuove rotte e raggiungere nuovi mercati. A Firenze troppi voli vengono dirottati per colpa del vento, e questo per una città ad alta vocazione turistica è impensabile, come è impensabile per tutte quelle imprese situate a Firenze e nei comuni dell'area metropolitana e dell'Area Vasta".

"La posizione di Forza Italia è ed è sempre stata molto chiara - sottolinea il coordinatore fiorentino del partito -. Noi siamo favorevoli al potenziamento dell'aeroporto Amerigo Vespucci e al completamento di tutte le infrastrutture che i fiorentini e i toscani attendono da troppo tempo. Nel centrodestra non ci sono divisioni. Dividersi significherebbe riconsegnare la città alla sinistra, e questo i fiorentini non ce lo perdonerebbero. Sono convinto che prevarrà la voglia di vittoria, e che le forze del centrodestra ragioneranno su tutti i punti più importanti del programma con spirito unitario, per far vincere anche qui l'alternativa al malgoverno della sinistra".

Fonte: Ufficio stampa

