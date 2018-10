Nasce 'La Stanza Rossa', spazio dedicato al cinema d'autore a Castelfiorentino

Una novità per il circolo Angelo Azzurro, dedicato al cinema di ogni genere, con l'inaugurazione a Castelfiorentino de 'La Stanza Rossa', uno spazio per la diffusione della cultura. L'appuntamento è per venerdì 12 ottobre alle 17.30 in via IV Novembre 2/D. Alle 17.30 la presentazione, alle 21.15 le attività. Alle ore 21,15 l'avvio del corsi di formazione UICC 2018/19 con il patrocinio del MiBCA direzione generale per il cinema, con una riflessione sul rapporto tra cinema e società durante la contestazione del '68.

PROGRAMMA PRELIMINARE

Venerdi 12 ottobre 2018 ore 21,15

corsi di formazione UICC 2018-2019

“NEL NOME DEI FIGLI” … cinema e film della contestazione

prima, durante e dopo

Tullio Masoni introduce “I CANNIBALI” (1969) 88’ di Liliana Cavani

Venerdi 26 ottobre 2018 ore 21,15

“IL ’68 NEL CUORE ROSSO DELLA TOSCANA”

Conversazione con Andrea Spini

integrata da filmati d’epoca

novembre 2018

“IL DIO NERO E IL DIAVOLO BIONDO” 1964 115’ Glauber Rocha (Brasile)

“I PUGNI IN TASCA” 1965 107’ Marco Bellocchio (Italia)

“BLOW UP” 1966 104’ Michelangelo Antonioni (Italia)

“LA CHINOISE” (1967) 101’ di Jean-Luc Godard (Francia)

“ZABRISKIE POINT” (1969) 110’ di Michelangelo Antonioni (Italia)

a cura di Jaures Baldeschi, Andrea Campinoti, Lorenzo Di Falco

* Sabato 1 dicembre 2018 ore 17

“IL MELOMANE DOMESTICO Maria Callas e altri scritti sull’opera”

presentazione dell’autore ALESSANDRO DURANTI

partecipa Franco Zabagli e Giuseppe Cantele per le edizioni Ronzani

(data da definire)

A PIEDI NUDI

la poesia di MANOLA ALBERIGHI e le foto di MASSIMO PISTOLESI

letture di Fabio Marini, Irene Mandorlini, Andrea Donati

(data da definire)

opere di POESIA VISIVA di MATTEO RIMI

corsi di formazione in preparazione:

CINEMA, MUSICA e MOLODRAMMA

IL CINEMA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE E LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE

Mostre d’arte in progetto:

FRANCO ZABAGLI

DANIELE SPISA

MARIGRAZIA BALDI

MARCO ULIVIERI

*In collaborazione con l’associazione Amici della lirica Umberto Borsò

Fonte: Angelo Azzurro

