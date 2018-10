Primarie Pd Toscana, Simona Bonafè alla Festa de L'Unità di Pisa

La candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico, Simona Bonafè, sarà ospite domani sera nell'ultima giornata della Festa de l'Unità di Pisa. L'appuntamento è fissato per le ore 18 e l'europarlamentare sarà intervistata da Piero Giorgetti di Granducato Tv.

"Siamo molto contenti che Simona Bonafè torni di nuovo in provincia di Pisa a una settimana dalle primarie aperte del 14 ottobre per le quali ci auguriamo la più ampia partecipazione possibile - dice Mario Iannella, coordinatore provinciale della mozione a sostegno della sua candidatura - Sappiamo che da parte dei nostri iscritti e dei nostri militanti c'è tantissima voglia di un rapporto diretto con chi si candida a guidare il partito e siamo certi che questa possa essere un'altra importante occasione proprio in questa direzione. E altrettanto importante sarà poter approfondire insieme a lei i tanti temi che dovranno essere al centro della nostra azione politica locale e regionale nei prossimi mesi, dal lavoro alla sanità, dalla sicurezza ai giovani, dai trasporti all'ambiente".

Tutte le notizie di Pisa