Simona Bonafè presenta la lista alla Festa dell'Unità di Pisa

"Ventitre Comuni della provincia rappresentati, 6 esponenti dei Giovani Democratici, 4 sindaci e quasi metà delle persone che hanno 40 anni o meno. Ci sono insegnanti, ricercatori e professori universitari, architetti, avvocati, medici, imprenditori nei più diversi settori e anche studenti in un mix di rinnovamento ed esperienza. Infine un aspetto "simbolico" ma molto significativo: la presenza dei due deputati Lucia Ciampi e Stefano Ceccanti nelle ultime due posizioni anche dietro a ragazzi che hanno da poco superato i 20 anni.

Sono questi gli elementi essenziali della lista provinciale di candidati all'assemblea regionale del PD collegata alla candidatura a segretaria di Simona Bonafè. A presentarli, insieme al coordinatore provinciale della mozione Mario Iannella, è stata oggi la stessa europarlamentare alla Festa dell'Unità di Pisa.

"Liste come questa - spiega Bonafe' - sono il nostro miglior biglietto da visita, specchio di un Pd aperto alle competenze e alle energie dei territori che il partito deve valorizzare. Dobbiamo parlare alla gente e smettere di guardare sempre al nostro interno, parlare di Toscana e non di nomi. Di sviluppo sostenibile e infrastrutture, di sanita' e liste d'attesa, di turismo, agricoltura e di bisogno di sicurezza" .

"La lista a sostegno di Simona si caratterizza per rappresentanza di tutto il territorio provinciale, massima apertura e rinnovamento - spiega Iannella - Al suo interno compare infatti una pluralità di persone che rappresentano uno spaccato assolutamente plurale della nostra società. Il fatto che alcuni di loro non abbiano sostenuto all'ultimo Congresso Nazionale la mozione collegata a Matteo Renzi dice meglio di tante parole come Simona venga vista come una figura in grado di unire ed essere davvero rappresentativa di tutta la nostra comunità. L'impegno di tutti noi, adesso, deve essere lavorare per garantire la più ampia partecipazione possibile il 14 ottobre in occasione delle primarie aperte per la scelta del nuovo segretario regionale". "

