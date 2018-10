Vigili del fuoco, in pensione tre capi: il saluto dei colleghi è emozionante

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze ha visto il pensionamento, nel mese di Ottobre, del Capo Reparto Massimo Turrini in servizio nella sede centrale, Capo Reparto Stefano Contini in servizio al distaccamento di Borgo San Lorenzo ed il Capo Squadra Esperto Alessio Ceseri anche questo in sede centrale. In ogni sede il saluto è stato accompagnato dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso e da una fila di uomini che con gran fragore applaudivano i colleghi.

Il capo reparto Massimo Turrini entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1985, dopo il corso di formazione a Roma fu assegnato a Firenze, il suo lungo percorso di carriera ed i vari passaggi di qualifica lo hanno portato ad essere Capo Turno provinciale della sede centrale. Un ruolo affatto non semplice, che nasce da una interazione di equilibri, professionalità ed umanità. Tra le molte missioni alle quali ha partecipato ricordiamo l’esondazione a Cremona, il naufragio della Moby Prince, i terremoti in Umbria/Marche, dell'’Aquila e di Amatrice.

Il Capo Reparto Contini Stefano entra nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel lontano 1986. Dopo il corso di formazione, presso la scuola antincendi di Capannelle a Roma, è stato trasferito al comando di Novara e dovrà attendere un anno prima di arrivare a Firenze. La sua Carriera è stata segnata da molte calamità, tuttavia un importante ruolo lo ha visto protagonista come Capo Distaccamento di Borgo San Lorenzo dove è rimasto sino al passaggio in quiescenza.

Il capo Squadra esperto Alessio Ceseri entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1990, dopo il corso di formazione a Roma, fu assegnato al Comando Provinciale di Bologna e successivamente a Firenze. Come ogni vigile del fuoco anche il CS Ceseri ha vissuto molte emergenze, ma sicuramente l'intervento di soccorso riguardante l'esplosione di una villetta a Bellariva (FI) è stato particolarmente significativo e valorizzato da un riconoscimento importante.

Cari Massimo, Stefano e Alessio il Comando tutto vi saluta con grande affetto e vi ricorda che non si smette mai di essere un vigile del fuoco.

