Monumenti Verdi, presentata la Carta di Siena

Straordinario risultato, oltre ogni aspettativa, per la qualità del parterre dei relatori, per il numero di presenze, per la partecipazione di istituzioni locali e nazionali e associazioni appartenenti al mondo dell’ambientalismo e della tutela del pianeta, per la progettualità, per la capacità di elaborazione e analisi delle questioni in campo, per l’analisi storica, per il confronto di idee e sentimenti, del Convegno sulla Tutela dei Monumenti Verdi e nuove frontiere ecologiche al diritto, tenutosi a Siena nella splendida location della sala del Pellegrinaio al Santa Maria della Scala il 5 e 6 ottobre.

Il Convegno si è aperto alla presenza del Prefetto di Siena Armando Gradone, la Soprintendente ai Beni Culturali Architettonici e Paesaggistici di Siena, Arezzo e Grosseto, la ex sottosegretario del MiBACT Ilaria Borletti Buitoni, Il Questore Costantino Capuano, l’Assessore alla Cultura e Istruzione Clio Biondi Santi, oltre che gli organizzatori, il Direttore del Complesso Museale del Santa Maria della Scala Daniele Pitteri, il Dipartimento Studi Giuridici e Aziendali dell’Università di Siena rappresentato dal prof. Massimiliano Montini, la Presidente dell’ Associazione Opera Val d’Orcia Nicoletta Innocenti. L’evento è stato patrocinato da MiBACT, MIPAAF, Ministero dell’Ambiente, Giant Tree Fondation, Europe Direct e l’adesione per la tavola rotonda del sabato 6 ottobre delle più importanti associazioni a livello nazionale di tutela dell’ambiente quali FAI, Legambiente, Touring Club, Italia Nostra, WWF, Club UNESCO.

Nella prima giornata di venerdì 5 ottobre il pubblico ha raggiunto 150 persone. Competenza scientifica e grande motivazione ha caratterizzato gli interventi dei relatori. Sono intervenuti gli agronomi esperti di Monumentali Daniele Zanzi e Andrea Maroè, Ilaria Borletti Buitoni coautrice della Carta Europee del Paesaggio, la neo Presidente di Italia Nostra Meriarita Signorini, l’ambientalista Grazia Francescato, Il sociologo Pippo Russo, i giuristi Giovanna Landi, Massimiliano Montini, Francesco Francioni e Catia Buiarelli, gli storici Mario Ascheri, Alessandro Dani e Ugo Sani, Il Presidente di Legambiente toscana Fausto Ferruzza, Il responsabile di Touring Club Marco Frey, Il responsabile di Club UNESCO Marco Devecchi.

A conclusione del convegno è stata stilata la CARTA di Siena, carta dei valori dei Monumenti Verdi e del Paesaggio, che verrà definitivamente vagliata alla luce dei contributi giunti durante il convegno e successivamente firmata da tutti i soggetti coinvolti. Il fine è quello di procedere con l’adozione da parte di soggetti pubblici e istituzioni.

Nicoletta Innocenti Presidente Opera Val d’Orcia

Fonte: Ufficio Stampa

