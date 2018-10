Trasportano illegalmente cuccioli di cane, fermati e multati dalla Polstrada

La Polstrada ha fermato due persone di 51 e 27 anni sulla A1 a bordo di una utilitaria e ha trovato una sorpresa all'interno dell'auto: otto teneri cagnolini. I due uomini, originari della Campania, sono stati bloccati domenica 7 ottobre vicino all'uscita di Arezzo. Sul sedile posteriore i due uomini trasportavano due ceste di plastica con ritagli di giornale sul fondo.

All'interno delle ceste erano stipati otto cuccioli, tutti chihuahua o volpini di tre mesi di vita. I cani erano in pessime condizioni e nessuno era provvisto della necessaria documentazione.

Sul posto è giunto un altro equipaggio e gli investigatori hanno accertato che i due uomini si erano procurati i cani in un Paese dell’Europa dell’est ed erano rientrati in Italia da Trieste, al fine di piazzarli sul mercato nero in Campania. Ma i loro piani sono saltati poiché le bestioline sono state prese in consegna da un veterinario e, appena si rimetteranno, saranno affidate solo a chi vorrà dare loro tanto affetto.

La Polstrada ha denunciato i due malviventi per traffico illecito e maltrattamento di animali, sequestrando l’auto e sanzionandoli per oltre 8.000 euro. Già sono fioccate alla caserma di Battifolle le richieste per avere in affidamento i cuccioli.

