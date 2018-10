Si aprono le primarie del Pd: ecco come e dove votare

Domenica 14 Ottobre 2018 dalle 8:00 alle 20:00 anche nel Comune di Montopoli sarà possibile partecipare all'elezione del Segretario regionale del Partito Democratico della Toscana mediante lo strumento delle Primarie.

I candidati alla segreteria sono:

Valerio Fabiani

di cui si può trovare il programma al link: http://www.pdtoscana.it/wp-content/uploads/Valerio-Fabiani-unidea-di-partito-I-punti-del-programma.pdf

e

Simona Bonafè

di cui su può trovare il programma al link: http://www.pdtoscana.it/wp-content/uploads/sintesi-Simona-Bonaf%C3%A8.pdf

L'ubicazione dei seggi nel Comune di Montopoli è la seguente:

CAPANNE, Via Nazionale 53 c/o sede del PD di Montopoli. Qui possono votare gli elettori di Montopoli (seggi 1 e 2), Casteldelbosco (seggio 3) e Capanne (seggi 5 e 6); possono inoltre votare i giovani d'età compresa fra i 16 ed i 18 anni, i fuori sede e gli stranieri che si siano precedentemente registrati.

MARTI, Piazza Alvaro Fantozzi presso sede INCA CGIL c/o Circolo ARCI "Tom Benetollo".Qui possono votare gli elettori di Marti (seggio 4).

SAN ROMANO, Via Toscoromagnola Est 116 c/o Circolo ARCI "Torre Giulia". Qui possono votare gli elettori di Angelica (seggio 7) e San Romano (seggi 8 e 9).

Le Primarie sono aperte a tutte le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere un contributo minimo di due euro; gli iscritti al Partito Democratico in regola col tesseramento non sono tenuti al versamento e sono automaticamente iscritti all'Albo delle elettrici e degli elettori.

Sarà anche un'occasione per incontrare simpatizzanti e cittadini, a cui chiediamo una larga partecipazione.

Il Partito Democratico di Montopoli V/A

