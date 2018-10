Weekend ATT con le Mele della Salute e la partita delle Glorie Viola

Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre l’Associazione Tumori Toscana A.T.T. sarà in piazza con la campagna Le Mele della Salute. I volontari, a fronte di una piccola offerta, distribuiranno sacchetti da 2 kg di Mele Marlene, ancora una volta partner di questa iniziativa a garanzia di un prodotto ottimo con in più il gusto della solidarietà. Tante come sempre le postazioni a Firenze, Prato e Pistoia. Per informazioni consultare il sito www.associazionetumoritoscana.it o telefonare a: A.T.T. Firenze Silvia Celli 055. 24.66.666 - A.T.T. Prato Francesca Magnani 0574. 57.08.35.

Sabato 13 Ottobre presso lo Stadio Turri di Scandicci (via Rialdoli), andrà in scena “Un Pallone per la vita”, partita di beneficenza a favore dell'Associazione Tumori Toscana con la presenza di grandi nomi dello sport fiorentino. Alle ore 15.00 si disputerà l'incontro amichevole fra le Glorie Viola e le Tigri Scandiccesi, una selezione mista dei protagonisti della vita economica, culturale, sportiva e politica cittadina. A seguire alle ore 16.00 si svolgerà il II° Torneo "Fiera di Scandicci" fra le squadre giovanili delle società sportive scandiccesi. Offerta minima 5 euro. Info: A.T.T. Firenze Paola Neri 3356586211

Fonte: Att

