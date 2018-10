Era alla guida di un'auto nonostante avesse la patente revocata e viaggiava di notte con un carico di trapani, martelli, avvitatori elettrici e flessibili ritenuti provento di furto. I militari della stazione di Navacchio hanno arrestato stanotte un 24enne italiano a Cascina. Su di lui pendeva una ordinanza di custodia cautelare in carcere per furti commessi in Piemonte tra il 2016 e il 2017. Adesso si trova nel carcere 'Don Bosco' a Pisa.

Tutte le notizie di Cascina