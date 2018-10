Il ministro Centinaio in visita ai vivai pistoiesi

Il ministro dell'agricoltura e del turismo Gian Marco Centinaio e il commissario Lega di Pistoia Sonia Pira hanno incontrato oggi il presidente dell'associazione vivaisti italiani Vannino Vannucci. Nel corso della visita al vivaio sono state affrontate le tematiche relative al settore. "Il vivaismo rappresenta un'importante realtà per il territorio di Pistoia e di tutta Italia - commenta l'esponente del carroccio Pira - e si propone come vero e proprio motore dell'economia pistoiese. Ringrazio il ministro Centinaio per l'attenzione che ripone nei confronti del settore. La sua presenza oggi - continua il commissario cittadino - testimonia l'impegno e l'interesse da parte sua e quindi del Governo e fa seguito ad un incontro che lo stesso aveva avuto circa un mese fa in Puglia con alcuni rappresentanti del vivaismo, confermando la sua coerenza nel mantenere le promesse e gli appuntamenti presi". "Questo 'sistema verde' rappresenta un'eccellenza mondiale e quindi - conclude Sonia Pira - va tutelato e incentivato, nell'interesse della produttività degli imprenditori italiani e dello sviluppo della nostra economia"

Fonte: Ufficio stampa

