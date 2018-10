I vigili del fuoco di Pistoia stanno intervenendo in Via Modenese, nei pressi della frazione di Piazza, per un incendio di vegetazione.

Contemporaneamente una squadra del distaccamento di Montecatini sta presidiando le abitazioni nella zona di Via Baroglio, sopra Gello.

Sul posto 5 mezzi e 11 unità VF e personale volontario AIB gestito dalla SOUP della Regione Toscana.

