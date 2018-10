Inso e Sof, Rsu e sindacati in Regione da Simoncini

Le preoccupazioni dei circa 600 lavoratori dipendenti delle aziende Inso e Sof a seguito della vicenda che ha portato all'amministrazione straordinaria di Condotte spa, di cui sono società controllate, è stata al centro dell'incontro convocato oggi in Regione dal consigliere per il lavoro Gianfranco Simoncini. All'incontro hanno partecipato le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e le Rsu delle due aziende.

Inso e Sof, specializzate rispettivamente nella progettazione e nella manutenzione di ospedali e altre opere di ingegneria civile, a differenza di Condotte possono vantare numerose commesse in tutto il mondo e un bilancio in attivo. Le organizzazioni sindacali e le Rsu hanno fatto presente la loro preoccupazione per eventuali ricadute negative sul futuro di due società che rappresentano un autentico fiore all'occhiello dell'industria toscana e nazionale. Per questo hanno chiesto alla Regione di acquisire informazioni sui nuovi assetti aziendali.

Simoncini, accogliendo la richiesta dei sindacati, fermo restando il tavolo nazionale sulla vicenda Condotte, ha annunciato l'intenzione di richiedere un incontro con il nuovo amministratoire unico di Inso e con il presidente di Sof per avere informazioni sulle scelte aziendali e sulle prospettive di sviluppo delle due aziende.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

