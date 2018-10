Scuola Cani Guida per Ciechi, sabato l'Open Day

Sabato 20 ottobre 2018 dalle 10,30 l'Open Day 2018 della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, presso la sede di via Ciliegi 26 a Scandicci (fermata tramvia De Andrè), organizzato dalla Regione Toscana e dalla stessa Scuola Cani Guida. In occasione dell'Open Day sono organizzati giochi con premi per i più piccoli (è gradita la preiscrizione, 055.4382850, scuola.cani.guida@regione.toscana.it).

“La Scuola è stata attribuita dal 1 aprile 1979 alla Regione Toscana, che ne ha mantenuto il carattere nazionale. Compito istituzionale primario della Scuola cani guida di Scandicci, una delle poche al mondo ad essere completamente pubblica, è quello di fornire cani addestrati alla guida di persone non vedenti, tra cui allevamento e selezione di cani di razza, addestramento dei cani guida, e corsi di orientamento e mobilità finalizzati al all'utilizzo del cane guida”.

La sede della Scuola ospita ogni anno numerose visite di scolaresche, sia delle scuole elementari che medie di Firenze e provincia, occasioni per sensibilizzare i ragazzi ai problemi della disabilità visiva e ad un corretto rapporto con gli animali.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

