Abbattiamo tutte le barriere, con la Misericordia il convegno Liberi, Diversi, ma Uguali

A poco più di un mese dalla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità la Misericordia di Lastra a Signa organizza il Convegno “Abbattiamo tutte le barriere… Liberi, Diversi, ma Uguali" L’iniziativa, che vede il patrocinio di Regione Toscana, e dei Comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa, sarà una riflessione proprio sul tema della disabilità prevedendo un focus specifico sulle barriere architettoniche. L’appuntamento, al quale è invitata tutta la cittadinanza, è per sabato 20 ottobre alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport di Lastra a Signa. Il Convegno, che dalle ore 15.00 prevede un dibattito libero, vuol essere un’opportunità di scambio e confronto, per agevolare la condivisione, le relazioni e i rapporti fra soggetti diversi. “L’obbiettivo dell’iniziativa è quella - spiega il Provveditore della Misericordia il Dott. Fioretti Mariano - di sostenere chi ogni giorno si impegna affinché nessuna barriera, fisica, architettonica o morale possa impedire alle persone con disabilità di vivere e realizzare i propri sogni” Pernio centrale dell’evento sul quale ruota l’intera giornata è pertanto la disabilità vista, non come limitazione dell’individuo, ma come principio dell'inclusione sociale. Proprio in quest’ottica l’iniziativa terminerà con un momento di musica dal vivo per tutti i presenti. Molti i relatori che durante la mattina interverranno al convegno moderato dalla Dott.ssa Lisa Ciardi – Giornalista de “La Nazione. Tra questi parteciperanno il Dott. Andrea Valdrè - coordinatore del Centro Regionale per l'Accessibilità CRA, la Dott.ssa Stefania Saccardi - Assessore al “Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio sanitaria e sport” della Regione Toscana, e un esponente del Ministero per la Famiglia e le Disabilità. Per chi fosse interessato e possibile seguire la diretta del Convegno anche su Ganga Radio. Per ulteriori informazioni contattare la Misericordia di Lastra a Signa.

Fonte: Misericordia Lastra a Signa

