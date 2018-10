Il colore del rispetto, la manifestazione a Scandicci

Schermaglie nel consiglio comunale di Scandicci tra il consigliere della Lega Leonardo Batistini e l'assessore all'istruzione Diye Ndiaye per l'intonaco caduto alla scuola Marconi.

Nel dibattito pubblico è sempre più frequente e incondizionato l'uso di un linguaggio offensivo, razzista, sessista, denigratorio, irrispettoso della dignità di ogni gruppo sociale e di ogni singola persona, diffuso ormai anche in ambienti istituzionali, come è successo anche a Scandicci in questi ultimi giorni. È il chiaro segno della degradazione dei rapporti sociali, ed è strumento purtroppo attivo di disgregazione della comunità civile. Di fronte a questi comportamenti, lo stesso silenzio rischia di divenire nei fatti un atteggiamento complice e corresponsabile. Riteniamo quindi necessario e urgente organizzare una manifestazione pubblica, nella convinzione che la società civile non è più disposta a tollerare questo stato di cose e sia necessario opporsi a questo livello di violenza verbale, terreno nel quale violenze assai più gravi affondano le radici. Non possiamo abbandonarci alla corrente qualunquista, violenta e incivile sdoganata ormai da tempo e divenuta sempre più "normale". Niente è dato per sempre, niente è conquistato una volta per tutte. Ogni individuo, gruppo, ogni comunità, ogni generazione, partecipa continuamente alla ridefinizione di ciò che siamo. Noi non ne siamo esenti. Invitiamo quindi TUTTI ad una testimonianza collettiva ed attiva, per demolire le barriere create tra le persone da tali atteggiamenti e rilanciare il desiderio di convivenza civile, nel segno del rispetto dei diritti e della dignità di tutti.