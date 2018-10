Toscana capitale della donazione: il convegno

Donazione e Trapianto degli organi cellule e tessuti" è il titolo di un evento divulgativo organizzato dall’ Associazione AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) di Firenze in collaborazione con le associazioni della Donazione di OTT (Organizzazione Toscana Trapianti). L’appuntamento è per venerdì 19 ottobre presso la sede dell'Ordine dei medici di Firenze (via G.C. Vanini 15) a partire dalle 9. Nell'occasione saranno presenti le expertise mediche del percorso trapianto in Toscana, all'avanguardia a livello nazionale e saranno resi noti i dati dei trapianti al 30 settembre.

All’iniziativa saranno presenti, fra gli altri, Teresita Mazzei, Presidente Ordine Medici Firenze; Caterina Ermio, Presidente nazionale AIDM (Associazione Italiana Donne Medico), Flavia Petrin, Presidente nazionale AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi).

Alla giornata interverranno l’Assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, il Direttore Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana Monica Calamai.

Con la sezione AIDM di Firenze, hanno collaborato in sinergia le associazioni del tavolo associativo della Donazione della Regione Toscana all'interno di OTT, diretta da Adriano Peris.

Associazione Italiana per la donazione di organi tessuti e cellule Toscana (Aido),Associazione nazionale emodializzati Toscana (Aned), Associazione donatrici italiane sangue cordone ombelicale Toscana (Adisco), Associazione donatori midollo osseo Toscana (Admo), Associazione cardiotrapiantati italiani Siena (Acti), Associazione Toscana trapianto di organi (Atto), Volontariato italiano trapiantati epatici Toscana (Vite), Associazione lega italiana fibrosi cistica Toscana (Lifc), Associazione “Per donare la vita.

Ingresso libero

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze