Concerto per i 10 anni del ministero pastorale del Cardinale Giuseppe Betori

Per festeggiare i 10 anni (2008-2018) del ministero pastorale del Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, l’Opera di Santa Maria del Fiore con l’Arcidiocesi di Firenze offrono alla città un concerto che si terrà nella Cattedrale di Firenze martedì 23 ottobre 2018, alle ore 21.15. Il concerto sarà a ingresso gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

A eseguire le musiche di Mozart, Haydn, Händel, Bartolucci e Manganelli, la Cappella Musicale e i Pueri Cantores di Santa Maria del Fiore, diretti da Michele Manganelli, con alcuni musicisti dell’Orchestra della Toscana, del Conservatorio Luigi Cherubini, dell’Orchestra Galilei della Scuola di Fiesole, i solisti di canto Laura Andreini, Patrizia Scivoletto, Giovanni Biswas, Gabriele Lombardi e alle tastiere dell’organo Daniele Dori e David Jackson.

Il programma prevede un percorso d’ispirazione sacra dal Settecento ai giorni nostri ed è incentrato sulla Missa Solemnis KV 337 di Wolfgang Amadeus Mozart, una pagina dai toni festosi e l’ultima messa composta per l’Arcivescovo Colloredo di Salisburgo. Le altre musiche che saranno eseguire durante il concerto sono: la Sinfonia n. 30 “Alleluja” di Franz Joseph Haydn; il Concerto per organo e orchestra op.7 n.1 di Georg Friedrich Händel; Quemadmodum desiderat Psallite Deo nostro di Domenico Bartolucci e l’Ave Verum e Jubilate Deo di Michele Manganelli.

“Il linguaggio musicale è considerato da tutti linguaggio universale - afferma Luca Bagnoli, presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore - trasversale allo spazio e alla storia, capace di coinvolgere in un unico ideale sentimento tutti coloro che in quel momento preciso ne sono partecipi. Se a questo poi aggiungiamo il fatto di trovarci all’interno di uno dei monumenti più prestigiosi al mondo, l’esecuzione musicale non può che portarci naturalmente verso la dimensione più vicina al trascendente. È con questa convinzione e con lo spirito proprio del nostro servizio che l’Opera di Santa Maria del Fiore ha entusiasticamente accettato la proposta rivolta dal Capitolo della Cattedrale di fare un’esecuzione musicale a ricordo del decimo anno di permanenza di S. E. il Card. Giuseppe Betori come Arcivescovo di Firenze”.

Concerto ingresso gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze