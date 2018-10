Didacta al taglio del nastro. Al via anche i seminari sulla ristorazione al Buontalenti

Taglio del nastro domani, giovedì 18 ottobre alle 9.30, per Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola che festeggia la sua seconda edizione fiorentina, pronta a trasformare per tre giorni la Fortezza da Basso che la ospita e il capoluogo toscano nella capitale della scuola del futuro. Nato dall'esperienza ultracinquantennale di Didacta in Germania, l'evento si rivolge a dirigenti scolastici, docenti, educatori, formatori, istituzioni, professionisti e imprenditori del settore.

Alla cerimonia inaugurale alle 9.30 al Teatrino Lorenese in Fortezza interverrà anche l'assessore all'istruzione e formazione della Toscana, Cristina Grieco, assieme al presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore generale di Didacta International Reinhard Koslitz, il presidente di Indire Giovanni Biondi, il segretario regionale di Unioncamere Giuseppe Tripodi e il presidente di Itkam Emanuele Gatti. Chiuderà la cerimonia il sottosegretario Salvatore Giuliano, mentre nel pomeriggio è attesa la visita del ministro all'istruzione Marco Bussetti. L'evento sarà accompagnato dalle musiche dell'Orchestra Flampercussion.

A Didacta la Regione Toscana ha un proprio stand di 230 metri quadri nel Padiglione Cavaniglia, allestito in parte con le risorse del Fondo sociale europeo e venti sono gli eventi, nei tre giorni, direttamente promossi dall'ente o ospitati nel proprio spazio.

Il 18 ottobre allo stand toscano segnaliamo alle 17 "La strage di Stazzema vista dagli alunni e dai genitori", ma anche alle 11.30 il racconto dell'esperienza di 140 studenti delle scuole superiori di Pisa, San Miniato e Iglesias che tra il 2017 e 2018 hanno partecipato ad un percorso giornalistico di alternanza scuola-lavoro in una vera e propria redazione on line e che a Didacta saranno presenti, per tutti e tre i giorni, per raccontare l'evento sul sito www.quiNOS.it.

Atteso, sempre il 18 ottobre, è pure il seminario "Modelli di orientamento nelle Regioni: esperienze a confronto," dalle 14 alle 16 nella Sala della Scherma al primo piano del Quartiere monumentale alla Fortezza da Basso. Sarà l'occasione per un confronto tra addetti ai lavori (e non solo) sulle risposte ai bisogni orientativi dei cittadini lungo tutto il corso della vita e nei passaggi decisivi tra la scuola media e le superiori e dopo le superiori.

Nel primo giorno di Didacta partiranno anche i corsi e seminari organizzati dall'istituto alberghiero Buontalenti di Firenze e fortemente voluti dalla Regione: 28 appuntamenti di due ore ciascuno rivolti al mondo della ristorazione, nell'anno italiano, non a caso, del cibo. Al Buontalenti, che è uno dei laboratori pratici di Didacta per quanto riguarda la formazione dei docenti degli istituti professionali, si parlerà, tra i tanti temi, di degustazioni in lingua straniera, cioccolato e marketing turistico, risotti in tutte le sale, psicologia del cliente, pesce, torte al forno e nuovo tendenze nei bar. Corsi innovativi, per la sala e la cucina, utilizzando le cucine dell'istituto.

"Quei seminari rientrano all'interno dei percorsi di aggiornamento che abbiamo deciso di dedicare ai docenti di tutti gli istituti professionali, declinati in modo diverso a seconda degli indirizz" spiega l'assessore Grieco, che ringrazia la scuola fiorentina e la sua dirigente per l'organizzazione e la messa a disposizione degli spazi. L'idea è nata dopo l'esperienza l'anno scorso di "Primi in Toscana", la sfida in punta di forchetta tra gli allievi degli istituti alberghieri della regione diventato anche un volume che raccoglie tutte le ricette presentate dalle quattordici scuole che hanno partecipato.

Fonte: Regione Toscana

