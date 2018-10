Volterra. Area vasta, il sindaco: "Richiesta salvaguardia nostro ospedale"

Non è stato raggiunto il numero legale questa mattina per la Conferenza dei sindaci dell'Area Vasta Nord - Ovest, che si svolgeva alla Direzione aziendale a Pisa. All'ordine del giorno l'analisi del documento di programmazione 2018 - 2019. «Ho approfittato comunque per rilevare delle criticità da sanare sul documento e per avanzare richieste finalizzate alla piena salvaguardia del nostro Ospedale e del Diritto alla Salute nelle aree periferiche – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli -. In particolare ho chiesto che a Volterra si continuino a trattare le fratture di femore, che hanno avuto un leggero aumento dal 2016 al 2017, con l'obiettivo di tendere al raggiungimento dei livelli determinati dalla Legge Balduzzi. Il direttore generale della Asl Toscana Nord Ovest, Maria Teresa De Lauretis ha assicurato che verrà rispettato quanto peraltro previsto nel protocollo che riguarda il nostro territorio». La discussione sul documento di programmazione 2018 - 2019 passerà ora ai contesti delle zone distretto, per poi tornare in Conferenza Aziendale dei Sindaci dell'Area Vasta Nord - Ovest. «Quello che invece stupisce è che l'Assessorato alla Sanità non abbia ancora riaperto il confronto sull'Ospedale di Volterra – aggiunge il sindaco Buselli - dal momento che eravamo rimasti con la necessità di avere dati univoci. Insieme a noi, solo la Cgil sta chiedendo che si riapra il confronto sull'accordo. Sono anche a ricordare che il Protocollo di rilancio della Val di Cecina prevede espressamente l'avvio di un accordo sulla sanità nel nostro territorio, citata come primo punto anche dal presidente Enrico Rossi durante la firma dell'accordo in Regione. Serve quindi un accordo su tutto il presidio ospedaliero (Asl, Inail, Auxilium, Rems), come stabilito dagli accordi firmati da Regione e Comuni»

Fonte: Ufficio Stampa

