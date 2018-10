Riaperta al volo diurno l’Elisuperficie dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo

Riaperta al volo diurno l’ Elisuperficie presso l’Ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo.

La pista di atterraggio era stata chiusa temporaneamente per completare i lavori necessari per l’avvio dell’iter autorizzativo da parte di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) all’atterraggio al volo notturno.

Nell’attesa dell’autorizzazione, il servizio di Elisoccorso, attivato dalla Centrale Operativa 118, torna ad essere operativo in orario diurno.

Fonte: AUSL Toscana Centro

