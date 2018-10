Rock Contest 2018, Regione presente con il premio Fse-Giovanisì

"Ancora una volta cerchiamo di sfruttare la grande capacità aggregativa della musica per intercettare il mondo dei giovani, e lo facciamo per il secondo anno istituendo all'interno del Rock Contest il premio speciale ‘Fse-Giovanisì', per informare la platea giovanile sugli interventi finanziati con il Fondo sociale europeo in Toscana e sulle altre opportunità offerte da Giovanisi, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani. Confidiamo così di poter raggiungere alcuni target con cui è difficile entrare in contatto attraverso i canali istituzionali più tradizionali, come ad esempio i NEET ed i Drop out, contribuendo a restituire uno sguardo fiducioso sul futuro ad una generazione fortemente penalizzata dalla crisi economica".

Lo ha spiegato Monica Barni, vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Toscana, a margine della conferenza stampa di presentazione del Rock Contest 2018, lo storico concorso nazionale per artisti e band emergenti che si svolgerà per otto serate a Firenze, dal 25 ottobre al 1 dicembre. Il premio, per un ammontare massimo di 3000 euro, verrà assegnato al brano musicale originale che meglio esprimerà le aspirazioni ed i desideri dei giovani, cercando di contribuire al bisogno di crescita professionale e di opportunità per le band giovanili emergenti nel territorio regionale.

Durante le otto serate di Rockcontest verrà distribuito il video ‘Il futuro addosso', che insieme ad altro materiale informativo ha l'obiettivo di esortare i giovani ad informarsi su tirocini, formazione professionale, voucher per l'alta formazione, borse di studio, servizio civile, apprendistato, opportunità per giovani professionisti .

"La Regione Toscana con il Fse e il progetto Giovanisì - ha aggiunto la vicepresidente Barni - in questi anni ha messo a punto numerosi strumenti per aiutare i giovani nella scelta consapevole degli studi, a orientarsi ed avvicinarsi al mondo del lavoro, a perfezionare gli studi o a formarsi nei settori economici strategici. Un obiettivo così importante che la Toscana ha scelto di destinare il 35% della dotazione finanziaria di 732 milioni di euro della programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo alle politiche a favore dei giovani. Formazione professionale e alta formazione, borse di studio, apprendistato, servizio civile, tirocini, opportunità per giovani professionisti, sostegno per la creazione di impresa, rappresentano il perimetro strategico del progetto Giovanisì della Regione Toscana e le possibilità concrete che la campagna di informazione intende far conoscere ai giovani".

Nardini (PD): “La Toscana conferma la sua attenzione per i giovani”

“Voglio sottolineare e rilanciare la partecipazione della Regione Toscana al Rock Contest perché trovo che sia un segnale di grande attenzione al mondo dei giovani – spiega Alessandra Nardini, consigliera regionale, commentando il lancio dell’edizione 2018 della kermesse –. Ascoltare, dare spazio e supportare i giovani si può fare in tanti modi, quello di entrare in contatto con loro attraverso il linguaggio della musica può essere sicuramente tra i più efficaci. Un plauso, dunque, alla scelta della Giunta Regionale di confermare anche per quest’anno il premio speciale ‘Fse-Giovanisí’, un'occasione per far conoscere le opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo e dal progetto regionale GiovaniSì; proseguiamo su questa strada perché investire sui giovani vuol dire investire nel futuro”

