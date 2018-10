Case della Memoria, a Vinci la presentazione della Guida di Repubblica

Fa tappa anche a Vinci (Firenze) la presentazione della Guida di Repubblica che contiene una prima sezione dedicata ad alcune Case della Memoria. Le dodici più antiche sono state infatti inserite nel volume “Le guide ai sapori e ai piaceri – Toscana 2019” edito da La Repubblica, Toscana 2019, i cui contenuti, incluse le sezioni dedicate alle Case della Memoria, saranno presentati sabato 20 ottobre (ore 15.30) alla Casa Natale di Leonardo ad Anchiano. A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia che aprirà l’incontro al quale prenderanno parte Eugenio Giani presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Giuseppe Cerasa direttore delle Guide di Repubblica, Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Oltre al Sindaco del Comune di Vinci per la Casa natale di Leonardo, saranno presenti anche i rappresentanti di alcune delle Case inserite nella guida. In particolare, Francesca Pinochi assessore alla Cultura del Comune di Certaldo per la Casa del Boccaccio, Lucia Migliorini (Gruppo Italiano Vini) e Sara Catanese (Borgo Machiavelli) per Casa Machiavelli di San Casciano Val di Pesa, Primo Bosi sindaco di Vaiano (Prato) per Casa Agnolo Firenzuola-Museo della Badia di Vaiano e Casa Filippo Sassetti-Villa Del Mulinaccio. E ancora Cristina Gelli, responsabile per i beni culturali del Comune di Empoli per la Casa del Pontormo e Simona Vitarini per la casa natale di Lorenzo Bartolini a Savignano (Prato). Sarà presente anche Gabriele Mazzi, Curatore del Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo) la cui casa, al momento della stesura della guida, non faceva ancora parte ancora della rete.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Vinci e con il Museo Leonardiano di Vinci, si propone di presentare il volume dedicato alle eccellenze della nostra regione, in edicola dal 17 luglio con La Repubblica, che include alcune sezioni dedicate alle prime Case della Memoria toscane. Per questa edizione sono state selezionate le dimore dei personaggi più antichi in ordine cronologico.

In più, è presente un box dedicato all’Associazione Nazionale Case della Memoria e una cartina delle case-museo in Italia, con l’obbiettivo di illustrare l'attività della rete delle Case Museo sul territorio nazionale. Da segnalare un passaggio dell’introduzione, firmata da Giuseppe Cerasa: “A testimonianza del legame infrangibile tra la Toscana e il verde e le bellezze della natura. Ma anche del rapporto secolare con uomini e personaggi che hanno scritto la storia e la letteratura d’Italia. E di questo ci siamo voluti occupare nella guida di quest’anno, raccontando i luoghi di Dante, di Boccaccio, del Pontormo, di Agnolo Firenzuola, del Macchiavelli, di Giotto, di Leonardo da Vinci, di Benvenuto Cellini. Ricostruendo i luoghi, le loro storie, ambientando il nostro viaggio nel mondo contemporaneo, arricchendolo delle bellezze del territorio e delle straordinarie offerte enogastronomiche».

Ecco le pagine dedicate: Boccaccio, “Ritratti del poeta e i rari libri del Decameron”; Agnolo Firenzuola, “Nella Badia tra gli orti delle muse”; Benvenuto Cellini, “Quel Perseo fuso bruciando padelle nella fornace”; Dante Alighieri, “Ai piedi della torre dove passò la vita di un genio”;Francesco Datini, “Storia e opere di un grande mercante benefattore”; Giotto, “Il pittore massimo scoperto da bambino dal Cimabue”; Leonardo da Vinci, “Alle origini del genio tra ulivi, vigneti e un ologramma”; Lorenzo Bartolini, “L’umile casolare dello scultore del bello naturale”; Niccolò Machiavelli, “Quel principe delle idee e il gioco del tric-trac”; Pontormo, “Il manierista alla scuola della nonna”; Filippo Sassetti, “Villa del Mulinaccio e la storia del mercante filosofo”; Clemente XII Corsini, “Se una villa sa educare un pontefice”. In più, è presente anche un box dedicato all’Associazione Nazionale Case della Memoria e una cartina delle case-museo in Italia. Il tutto illustra l'attività della rete delle Case Museo sul territorio nazionale.

Fonte: Associazione Case della Memoria

