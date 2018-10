SuperEnalotto, ad Arezzo sfiorato il Jackpot: centrato un 5 da 18 mila euro

Il Jackpot del SuperEnalotto manca per un solo numero d Arezzo, ma viene centrato un 5 da 18mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria di via Guido Monaco 38. Il 6 adesso mette in palio 53,6 milioni di euro, secondo Jackpot in palio più alto in Europa e diciottesimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata realizzata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Toscana il 6 manca da febbraio 2014, quando a Prato finirono 12 milioni di euro.

Fonte: Ufficio Stampa

