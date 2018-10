Visita alla Fondazione CR Firenze del CEO di Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Visita alla Fondazione CR Firenze del CEO della Fondazione tedesca “Stiftung Polytechnische Gesellschaft” di Francoforte sul Meno, professor Dottor Roland Kaehlbrandt.

E’ stato invitato dal presidente di Fondazione CR Firenze Umberto Tombari in seguito ad una missione istituzionale compiuta lo scorso aprile a Francoforte dalla Fondazione CR Firenze. In quella circostanza sono emersi progetti in ambito sociale che vedono impegnate entrambe le fondazioni e, per favorire uno scambio di conoscenze e di esperienze, Tombari ha invitato Kaehlbrandt a Firenze.

Il professore ha così illustrato oggi pomeriggio, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo della Fondazione, l’attività dell’istituzione da lui guidata che è nata nel novembre 1816 per iniziativa di cittadini impegnati di Francoforte con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della comunità locale. Il capitale detenuto ad oggi è di oltre 421 milioni di euro e la sua attività si sviluppa prevalentemente nel sostegno alle categorie più fragili e ai processi partecipativi della comunità locale. Gli interventi strategici della Fondazione, ha spiegato Kaehlbrandt, sono complessivamente 18 e sono suddivisi in cinque aree tematiche: educazione familiare, educazione linguistica, educazione culturale, introduzione alla scienza e alla tecnologia, promozione della responsabilità e dell’impegno dei cittadini nel tutelare il bene comune. ‘’Crediamo fortemente nella nostra azione sul territorio – ha detto il Direttore generale – e siamo ancora più orgogliosi perché la nostra opera è tutta orientata all’aiuto di famiglie in difficoltà’’.

‘’Le linee strategiche illustrate dal professor Kaehlbrandt – ha dichiarato il Presidente Tombari - trovano una particolare corrispondenza in quelle della nostra Fondazione che, tra i suoi obiettivi programmatici, contempla una varietà di azioni volte all’assistenza alle categorie sociali più fragili, ad accompagnare e sostenere l’educazione scolastica, dalla prima infanzia fino all’inserimento professionale; ad offrire un decisivo supporto nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro’’. Tra i vari interventi della Fondazione in questo ambito Tombari ha ricordato in particolare il progtto l’iniziativa ‘Nessuno Escluso’ che ha l'obiettivo di potenziare, sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, le modalità di presa in carico dei minori in situazione di disagio, tramite azioni di inclusione socioculturale che facciano leva sull'espressione creativa, sul protagonismo giovanile e sull'educazione alla cittadinanza.

