Arte, Scienza, Innovazione: donne in azione con Fidapa Bpw

Ad apertura dell’anno sociale 2018-2019, la sezione empolese della FIDAPA BPW Italy, con la collaborazione del Club per l’UNESCO di Vinci e con il patrocinio del Comune di Vinci, il prossimo venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci, propone un incontro, sul tema “Arte, Scienza, Innovazione: donne in azione” e sul rapporto fra il mondo femminile e le nuove tecnologie, nella consapevolezza che tali argomenti assumeranno un interesse sempre maggiore anche per la nostra comunità. Relatrice d’eccezione sarà la dottoressa Fabiola Tisbini, director of IBM Digital Sales e anche, fra i numerosi incarichi ricoperti, executive sponsor women leadership council. Uno dei suoi obiettivi principali è la crescita digitale del Paese Italia, con uno sguardo particolare rivolto agli studenti e alla loro educazione, digitale e non. È fra le manager più impegnate nel sostenere la leadership femminile nelle imprese, contribuendo alla crescita delle associazioni di aziende che promuovono la diversità, il talento delle donne per la crescita imprenditoriale e del Paese. L’incontro è reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo SeSa di Empoli e vedrà la presenza come relatrice anche della dottoressa Paola Castellacci, Ceo di Var Group Digital.

I punti salienti dell’incontro sono molteplici: la FIDAPA BPW Italy, che da sempre pone al centro delle sue attività sociali e culturali il mondo femminile per favorirne il miglioramento nella vita e nelle professioni, per il convegno e l’assemblea nazionale 2018 ha scelto come tema “Creatività femminile ed innovazione tecnologica: fattori di crescita e competitività sociale ed economica”; quest’anno la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne ha proposto di mettere in luce la partecipazione delle donne e la loro rappresentazione nei media e nelle tecnologie di informazione e comunicazione; la giornata mondiale 2018 dedicata alle Donne è stata l’occasione per celebrare i progressi fatti nella lotta per la parità di genere e per l’empowerment femminile. La parità di genere è una delle due priorità globali UNESCO sin dal 2008 e, in quanto “parità globale”, le azioni orientate alla parità di genere si estendono a tutti gli stati membri, coinvolgendo moltissimi partners.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è principalmente rivolto alle giovani generazioni e in particolare a quella femminile. Sarà introdotto dai saluti del sindaco del Comune di Vinci Giuseppe Torchia, della presidente Fidapa sezione di Empoli Carla Mancioli e della rappresentante di Fidapa Distretto Centro Sandra Boldrini.

Fonte: Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari - Sezione di Empoli

Tutte le notizie di Vinci