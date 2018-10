Golf, i vincitori del trofeo 'Città di San Miniato'

Oggi Domenica 21 Ottobre al Golf Club San Miniato si è disputata la gara Trofeo 'Città di San Miniato'. La lista dei vincitori

VINCITORI

1 ^ LORDO LIPPI ALESSANDRO

1^ NETTO 1^ CAT CARUSI ALBERTO

1^ NETTO 2^ CAT DRAGO MASSIMO

1^ NETTO 3^ CAT CORAPI DANIEL

Sabato 27 Ottobre torna per il terzo dei 5 sabati di gara il Circuito Spaghettata Tartufata : le altre date 3/10 Novembre SHOT GUN ore 10 . I migliori 3 Score su 5 Gare Premi 1^ e 2^ di 1^ Cat +37/54. Le iscrizioni sono aperte. Data l'alta affluenza alle gare consigliamo di iscriversi per tempo.

Giovedì 25 Ottobre e Domenica 28 Ottobre sarà presente sul percorso del Golf Club San Miniato lo Staff del Footgolf Toscana per allenamenti e gare sul sito www.footgolftoscana.it si possono trovare tutte le info sull'evento e come fare per partecipare Cell. 392/9847182 - info@footgolftoscana.it

Per le gare è possibile prenotare un Tee-Time direttamente dal sito anche durante gli orari in cui la Segreteria è chiusa.

Sul sito www.sanminiatogolf.it potete trovare tutte le informazioni utili per poter partecipare alle attività.

Corsi tutti i Sabati:

-9.00 alle 10.00 CORSO PRINCIPIANTI (Livello base)

-11.30 alle 12.30 CORSO BAMBINI

-dalle 15.00 alle 17.00 CORSO PER PRINCIPIANTI (Livello medio) in gruppi di max 6 persone.

Potete prenotare la partecipazione ai corsi telefonando allo 0571/419012, inviando una mail all'indirizzo: segreteria@sanminiatogolf.it o direttamente sul sito www.golfway.biz.

Fonte: Golf San Miniato

Tutte le notizie di Golf