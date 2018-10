Lavoratori Multiservice, due ore di sciopero di fronte alla giunta regionale

Domani, martedì 23 dalle ore 9 alle ore 11, i lavoratori i Multiservice saranno in sciopero e in presidio fronte palazzo Giunta regionale in piazza Duomo a Firenze, in concomitanza con l'incontro convocato presso la Presidenza della Regione Toscana.

Sono quindici i lavoratori, attualmente impiegati per le verifiche di legge ai 150.000 impianti termici presenti a Firenze, che operano in appalto per il Comune. L'appalto scade il 30 novembre e se non si trova una soluzione, dal primo dicembre saranno licenziati.

Daniele Collini della Fiom Cgil di Firenze nei giorni scorso ha lanciato un appello alle istituzioni “per individuare soluzioni, che scongiurino la perdita di un patrimonio di competenze e professionalità, a partire da una proroga dell’appalto”.

“Da 15 anni, aggiunge Collini, ovvero dall'istituzione del servizio, queste persone vigilano sulla sicurezza degli impianti con una media di 15.000 controlli l'anno. Il rischio è che perdano il posto in un cambio di appalto che vede coinvolte le istituzioni. Un'anomalia lontana dal tradizionale sistema di relazione serio e responsabile che da sempre contraddistingue il nostro territorio.

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio stampa

