Criminalità, Stella (FI): "Toscana maglia nera, è emergenza"

"Da anni il centrodestra lancia l'allarme sicurezza a Firenze e in Toscana, ma il Pd e le forze di sinistra che per 50 anni hanno governato gli enti locali nella nostra regione, ci hanno snobbato o deriso. Ecco il risultato: nell'indice della criminalità nelle Province italiane (secondo la classifica stilata su base nazionale dal Sole 24 ore su dati forniti dal ministero dell'Interno relativi al 2017), la Toscana è maglia nera, e nelle prime 10 posizioni, ci sono ben tre città toscane, Firenze è in quarta posizione, Prato sesta e Livorno al nono posto". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia.

"Firenze - ricorda Stella - è passata dalla settima posizione di due anni fa, alla sesta dello scorso anno, alla quarta di adesso. Ce n'è di che riflettere. Riguardo alle tipologie di reato, Prato è prima a livello nazionale per denunce per riciclaggio di denaro, seguita da Firenze, dato in crescita del 55%. Firenze è poi quarta a livello nazionale per i furti con 3275 denunce. Nel capoluogo toscano la situazione sul fronte degrado e sicurezza è ormai fuori controllo, e non da ora. Il territorio va presidiato in maniera capillare giorno e notte: che fine ha fatto il vigile di quartiere annunciato dal sindaco?”.

“Vanno prese misure effettive anti degrado – chiede Stella -. Il Comune deve organizzare corsi di autodifesa gratuiti per le donne e vanno aumentati i fondi per l’illuminazione delle strade e per gli impianti di videosorveglianza. Visto che tutti gli indicatori dicono che i reati a Firenze e in Toscana sono aumentati in maniera grave ed esponenziale, la politica ha il compito di dare risposte celeri ed efficaci".

