Kme, Fiom-Uilm: "Siglata ipotesi di accordo aziendale del gruppo"

A seguito di un lungo negoziato e numerosi incontri il giorno 22 ottobre è stata siglata un’ ipotesi di accordo di gruppo tra la direzione aziendale Kme, le organizzazioni sindacali e le Rsu degli stabilimenti di Serravalle Scrivia, Fornaci di Barga e Firenze.

L’accordo conferma il rilancio dei siti produttivi in Italia, precisa che il core business dell’azienda rimane la metallurgia e sono definiti investimenti in tutto il gruppo.

Per quanto riguarda Fornaci di Barga sono previsti aumenti dei volumi produttivi e di fatturato, potenziamento delle linee di fusione e colata di rame, un progetto per la produzione di energia, la creazione di un polo accademico e la ripresa dell’attività di ricerca e sviluppo.

Per il sito di Serravalle Scrivia è prevista la specializzazione dello stabilimento nel settore barre e l’aumento dei volumi produttivi, accompagnati da specifici investimenti.

Il sito di Firenze viene confermato centrale e con un ruolo internazionale di centro servizi e amministrativo. A Firenze verrà inoltre realizzata una mensa interna aziendale.

Vi saranno poi nella sede Em Moulds (lingottiere) di Fornaci di Barga specifici investimenti.

E’ stato concordato un impegno sulla gestione degli esuberi per ridurre l’impatto sociale al minimo e volto al reintegro di tutti i lavoratori, con una conduzione degli ammortizzatori sociali in una rapporto tra azienda e Rsu.

E’ stato altresì definito un premio di risultato triennale con l’obiettivo di riconoscere miglioramenti economici per i lavoratori e confermato un premio di 500 euro annuo.

L’accordo prevede clausole di garanzia dove l’azienda si impegna a non spostare attività che implichino la perdita di volumi produttivi e viene confermata la commissione economica congiunta al fine di monitorare l’andamento aziendale.

Riteniamo questa ipotesi di accordo molto importante e fondamentale per gli stabilimenti italiani ed i lavoratori del gruppo. Nelle prossime settimane verranno fatte le assemblee per illustrare i contenuti dell’intesa che poi verrà sottoposta a referendum tra i lavoratori del gruppo Kme.

Fonte: Uil Toscana - Ufficio Stampa

