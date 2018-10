Lamma, bilancio 2017 ok: utili per 15mila euro e costi ridotti

Via libera al bilancio di esercizio 2017 del Lamma, il laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale della Toscana. Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza (si è astenuta la Lega) dopo l’illustrazione del presidente della commissione Ambiente, Stefano Baccelli (Pd), che ha parlato di un “risultato economico assolutamente in equilibrio, largamente sostenuto dalla Regione”. Baccelli ha inoltre ricordato alcune delle “straordinarie attività” che svolge il laboratorio tra le quali la mappatura della totalità degli invasi in Toscana e i progetti di tutela della costa.

Il valore della produzione risulta pari a 4milioni 200mila 113 euro, con una variazione sul 2016 di -1,54 per cento. I costi della produzione risultano pari a 4milioni 116mila 283 euro. Il Bilancio rileva un utile di 14mila 928 euro di cui 2mila 985 destinati riserva legale e 11mila 942 a riserva straordinaria per investimenti.

Per quanto attiene la spesa del personale, i costi appaiono diminuiti di circa il 4,50 per cento rispetto al 2016, per un importo di 79mila euro. Le cinque assunzioni effettuate nel corso del 2017 non hanno inciso sulla dinamica del costo perché concretizzata a far data 21 dicembre 2017.

Gli investimenti realizzati, è stato evidenziato, si discostano da quelli previsti nel Piano e, quindi, rinviati alle annualità successive. Nel complesso quelli conclusi si riferiscono all’acquisto di: licenze e programmi software (46mila 445 euro); strumentazioni informatiche e macchine da ufficio (35mila 350); attrezzature ad alta tecnologia (38mila 171).

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

