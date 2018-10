Cappuccetto Red a DireFareTeatrare

L’esordio non poteva andare meglio con 180 presenze per le prime due repliche della rassegna Dire Fare Teatrare, dedicata alle famiglie, che ha debuttato al Minima Teatro di Empoli domenica scorsa con lo spettacolo Buono come il lupo, una delle ultime produzioni della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

La rassegna torna domenica 28 ottobre con CappuccettoRed con Julia Borretti e Francesca Leonoro, regia di Titta Ceccano, adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

Nella nostra storia c’è una bambina, che tutti chiamano CappuccettoRed per il colore della sua mantella. Un giorno la madre la manda a far visita alla nonna e le raccomanda di non fermarsi per strada per nessuna ragione. Nel bosco inizia la sua avventura e, cammina cammina, Cappuccetto Red si dimentica dei consigli della mamma… C’è ancora qualcuno che non la conosce? La fiaba di Cappuccetto Rosso è la più nota, la più cara ai bambini, e anche quella che viene narrata in tanti modi e tante versioni. Noi abbiamo deciso di raccontarla giocando con la lingua inglese. I bambini avranno così la possibilità di seguire le avventure della protagonista scoprendo e imparando di volta in volta termini semplici della lingua inglese. Lo spettacolo è un piacevole e divertente pretesto per stimolare e accrescere l’interesse dei bambini per l’apprendimento di una nuova lingua.

La rassegna DireFareTeatrare è promossa dal Comune di Empoli, dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e da Giallo Mare Minimal Teatro.

Il cartellone prosegue domenica 11 novembre con L’albero di Pepe con Lucia Palozzi e Agostino Gamba, produzione Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata; domenica 18 novembre La ciambella addormentata..nel forno c’era una volta... Anzi! C’era una torta!, con Cinzia Corazzesi, Eleonora Angioletti, produzione Nata; domenica 25 novembre I musicanti di Brema di e con Marco Cantori, produzione Teatro Perdavvero; domenica 2 dicembre gran finale con Di segno in segno, drammaturgia, testo e regia Vania Pucci con Vania Pucci, Adriana Zamboni, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli avranno due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 4.50 euro (invariato rispetto allo scorso anno). La vendita dei biglietti sarà effettuata a partire dalle 15.00 del giorno stesso dello spettacolo, presso la cassa del Minimal Teatro.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro(via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Ricordiamo che è gradita la prenotazione.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

Tutte le notizie di Empoli