Human Library, una serata contro discriminazione e pregiudizio

Tornerà venerdì 26 ottobre alle 21,00, presso la Biblioteca “P. Neruda” di Limite sull’Arno (sede comunale, piazza VIII marzo 1944), la serata “Human Library-non giudicare un libro dalla sua copertina”, nell'ambito dell'omonimo progetto che prevede una serie di incontri in tutta la Toscana in cui “persone in carne e ossa raccontano le loro vite fatte di stereotipi, di pregiudizi e discriminazioni a lettori che li prendono in prestito senza giudicarli dalla loro copertina”. Non vi saranno quindi libri in carta da sfogliare e conoscere, bensì uomini e donne che interagiscono con gli altri e raccontano se stessi e il proprio vissuto, mettendosi a disposizione per domande, approfondimenti, spiegazioni, con la volontà di diffondere l'idea che le persone, così come i libri, si giudicano solo dopo aver fatto conoscenza e non dalla semplice copertina.

L'iniziativa è realizzata in Toscana grazie al finanziamento della Regione alla Rete Ready (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni rivolta al superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere) e è curata dall'associazione culturale Pandora.

Il Comune di Capraia e Limite, che ha aderito alla rete Ready nel 2006 ed ha dato il patrocinio all'iniziativa di venerdì, è attivo sul territorio provinciale assieme alla Città Metropolitana di Firenze.

“Il nostro Comune fa parte della rete Ready da molti anni e vogliamo collaborare nell'abbattimento di ogni forma di discriminazione e pregiudizio, con l'obiettivo di contribuire alla creazione di una società più equa e più giusta. Invito i cittadini a partecipare”, commenta l'assessore alle Pari Opportunità Rosanna Gallerini.

