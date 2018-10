Un evento che ha riscosso grande successo richiamando persone da molte parti della Toscana. E’ stata la “prima” volterrana de “I Medici 2” al cinema centrale per la proiezione delle due puntate della fiction, girata anche nella città etrusca, in concomitanza della messa in onda sulle reti Rai, un evento organizzato in collaborazione con Rai e Lux Vide.

Tutti esauriti i posti nelle due sale del cinema e ad attendere gli ospiti un red carpet di tutto rispetto con luci e pannelli che richiamavano la fiction. Tra gli attori presenti Aurora Ruffino, Sebastian De Souza e Pietro Ragusa, mentre per la terza serie erano presenti Francesco Montanari,Jack Roth, Louis Partridge, Jack Dudman, Tody Regbo, lo showrunner e produttore Frank Spotnitz, l'organizzatore de “I Medici 3” Corrado Trionfera. Un videomessaggio è stato inviato per l’occasione dall’organizzatore de “I Medici 2”.

«Ringrazio Rai e Lux Vide per aver confermato la fiducia alla città di Volterra – dichiara il sindaco Marco Buselli -. L'anteprima nazionale al cinema si è trasformata in una vera e propria festa per la comunità volterrana, che ha accolto le riprese e ha fatto sentire a casa la produzione. Un grazie particolare per questa edizione va a Cristina Tacchino, Daniele di Biase, Corrado Trionfera. A livello locale ringrazio in particolar modo Francesca Giorli e l'assessore Gianni Baruffa, assieme alla Film Commission, di cui è presidente».

«E’ stata una serata all'insegna dell'allegria e della festa, durante la quale tutto si è svolto per il meglio – aggiunge l’assessore Baruffa - Ciliegina sulla torta della serata, la diretta del Tg1 per il lancio della fcition direttamente da Piazza dei Priori per cui ringrazio RAI e Lux Vide. Sono molto soddisfatto per la buona riuscita della serata e per l’emozione che ho visto negli occhi delle persone che sono intervenute. Ringrazio il Consorzio Turistico che insieme a noi ha organizzato la serata e ha messo a disposizione il cinema, tutti i collaboratori che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione dell'evento, il sindaco Marco Buselli che ancora una volta mi ha permesso di poter organizzare un evento così importante, e soprattutto Volterra e i volterrani, perchè hanno dimostrato ancora una volta che siamo una grande città».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

