Tumore al seno: un fine settimana dedicato alla prevenzione

Due giornate dedicate alla prevenzione e alla donna. Il 27 e 28 ottobre, in largo Pietro Annigoni a Firenze sarà presente l’Unità mobile mammografica di Ispro. Un week end finalizzato a dare un contributo all’azione messa in campo dal sistema sanitario toscano proprio per prevenire l’insorgenza di patologie tumorali. Questa iniziativa è stata promossa dai Rotary Club Fiesole, Firenze Sud e San Casciano Chianti, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, assieme a Lilt e Ispro, che realizzerà le mammografie. Il sostegno finanziario è stato garantito dagli stessi tre club con il supporto della Rotary Foundation. Gli esami verranno effettuati nel mattino di sabato 27 ottobre dalle 9,30 alle 12,30 e nella giornata di domenica 28 con orario 10-17. In largo Annigoni, accanto all’unità mobile saranno presenti anche dei gazebo informativi con personale medico a disposizione della popolazione per rispondere a ogni interrogativo sul tema della prevenzione e alle altre problematiche ad essa connesse.

“Siamo molto soddisfatti di poter contribuire al rafforzamento del sistema di prevenzione - dicono i presidenti dei tre Rotary Club Arrigo Brandini, Claudio Borri e Sandra Ricci - perché siamo tutti consapevoli che solo con la prevenzione è possibile sconfiggere il tumore al seno. Mettersi al servizio della comunità è uno dei valori fondanti del Rotary: con questa iniziativa riteniamo di applicarlo nel miglior modo, collaborando con istituzioni come Ispro e Lilt per il bene della nostra comunità. Vogliamo infine ringraziare l’assessore al Welfare della Regione Toscana Stefania Saccardi e l’assessore alla Salute del Comune di Firenze Sara Funaro, oltre che il direttore generale ISPRO professor Gianni Amunni, per il concreto supporto che ha permesso di realizzare il nostro progetto”.

Fonte: Ufficio Stampa

